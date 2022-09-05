***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 16:06
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos 2022 dönemine ait Portföy Dağılım Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060166
BIST
16:003.344
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 121,24
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.344
En Düşük
3.248
16:0018,2261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
16:0018,1097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0092
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
16:001.003,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.003,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler15:58
|KRDMD
|12,88
|2.732.363.895
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.340.000
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|39.768.933
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.539.565
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|50.452.318
|% -9,97
|
|ULUSE
|129,80
|72.902.308
|% -8,85
|
|DOGUB
|10,60
|16.625.412
|% -5,94
|
|MOBTL
|2,31
|189.633.554
|% -5,33
|
|EGGUB
|73,10
|96.449.406
|% -4,76
|
|YKBNK
|8,21
|7.912.118.197
|% 5,12
|
|EREGL
|30,76
|6.580.363.196
|% 9,16
|
|THYAO
|73,30
|5.745.847.048
|% 2,09
|
|AKBNK
|14,24
|5.529.142.594
|% 9,29
|
|GARAN
|25,72
|5.225.210.948
|% 5,50
|
|YKBNK
|8,21
|7.912.118.197
|% 5,12
|
|EKGYO
|4,39
|3.686.917.328
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,24
|5.529.142.594
|% 9,29
|
|ISCTR
|9,50
|3.245.622.313
|% 7,47
|
|KRDMD
|12,88
|2.732.363.895
|% 9,99
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2204
|18,2285
|% 0,16
|
|Euro
|18,0997
|18,1066
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,8832
|20,9880
|% -0,03
|
|Frank
|18,4979
|18,6094
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8341
|4,8584
|% 0,15
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-0,08
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,59
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|1,00
|
|Tam
|6.766
|6.816
|51,00
|
|Yarım
|3.297
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,06
|
|B. Petrol
|96,39
|96,39
|3,37
|
Seans Raporu
15:58
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16:12ICBCT
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 347, 260 adet işlem
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16:11ALBRK
Yüzde 6.97 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 009, 725 adet işlem
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16:10ITTFH
Yüzde 6.91 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 022, 709 adet işlem
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16:09XU100
Endeks 3, 341 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 263.00 milyon TL de
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16:09SEKUR
Yüzde 9.77 oranında artışla 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 023, 165 adet işlem