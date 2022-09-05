***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 16:06
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos 2022 dönemine ait Portföy Dağılım Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060167
BIST
15:593.342
En Yüksek
|Değişim
|: 3,69%
|| 118,86
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.343
En Düşük
3.248
15:5918,2285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
15:5918,1089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0100
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
15:591.003,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.003,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ICBCT
|7,93
|33.384.408
|% 9,99
|
|KRDMD
|12,88
|2.732.507.803
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|39.768.933
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.539.565
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|50.457.195
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,00
|73.001.859
|% -8,71
|
|DOGUB
|10,60
|16.625.412
|% -5,94
|
|MOBTL
|2,30
|189.785.074
|% -5,74
|
|EGGUB
|73,10
|96.634.787
|% -4,76
|
|YKBNK
|8,25
|8.011.029.577
|% 5,63
|
|EREGL
|30,70
|6.589.497.536
|% 8,94
|
|THYAO
|73,35
|5.756.946.448
|% 2,16
|
|AKBNK
|14,26
|5.555.263.438
|% 9,44
|
|GARAN
|25,80
|5.266.292.657
|% 5,82
|
|YKBNK
|8,25
|8.011.029.577
|% 5,63
|
|EKGYO
|4,39
|3.704.668.894
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,26
|5.555.263.438
|% 9,44
|
|ISCTR
|9,51
|3.264.721.415
|% 7,58
|
|KRDMD
|12,88
|2.732.507.803
|% 9,99
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2240
|18,2260
|% 0,14
|
|Euro
|18,0981
|18,1081
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,8843
|20,9891
|% -0,03
|
|Frank
|18,4983
|18,6097
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8341
|4,8583
|% 0,15
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-0,28
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,29
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|1,00
|
|Tam
|6.763
|6.814
|49,00
|
|Yarım
|3.296
|3.331
|24,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,06
|
|B. Petrol
|96,41
|96,41
|3,39
|
Seans Raporu
15:57
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16:12ICBCT
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 347, 260 adet işlem
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16:11ALBRK
Yüzde 6.97 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 009, 725 adet işlem
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16:10ITTFH
Yüzde 6.91 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 022, 709 adet işlem
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16:09XU100
Endeks 3, 341 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 263.00 milyon TL de
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16:09SEKUR
Yüzde 9.77 oranında artışla 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 023, 165 adet işlem