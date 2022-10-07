***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2022 14:33
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2022 dönemine ait Portföy Dağılım Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068843
BIST
14:353.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 18,08
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
14:3518,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
14:3518,2161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
14:351.022,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,69
|Açılış
|: 1.022,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler14:35
|KRONT
|53,65
|60.297.548
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.517.534
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|207.058.971
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.372.181.036
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.337.503
|% 9,92
|
|INFO
|8,69
|125.720.708
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.845.144
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,30
|3.177.075.982
|% -0,47
|
|SASA
|88,00
|2.927.651.435
|% 3,29
|
|ASELS
|31,96
|1.962.126.489
|% 1,65
|
|SISE
|29,48
|1.878.241.682
|% 0,07
|
|HEKTS
|69,20
|1.372.181.036
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,29
|937.858.103
|% -0,23
|
|ODAS
|7,48
|792.304.628
|% 2,89
|
|YKBNK
|8,10
|804.273.747
|% -0,49
|
|AKBNK
|12,84
|973.131.961
|% -0,47
|
|PETKM
|14,41
|1.078.545.905
|% 0,70
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5821
|18,5927
|% 0,05
|
|Euro
|18,2072
|18,2161
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,7513
|20,8553
|% 0,41
|
|Frank
|18,6809
|18,7934
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9297
|4,9545
|% 0,04
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-4,61
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|-26,00
|
|Tam
|6.849
|6.906
|-25,00
|
|Yarım
|3.337
|3.376
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,02
|
|B. Petrol
|95,44
|95,44
|1,02
|
Seans Raporu
14:35
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14:49IDEAS
Yüzde 7.72 oranında artışla 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 688 adet işlem
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14:48XU100
Endeks 3, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 36, 605.00 milyon TL de
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14:48BNTAS
Yüzde 7.71 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 681, 512 adet işlem
-
14:47EGGUB
Yüzde 5.02 oranında artışla 72.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 359, 867 adet işlem
-
14:46MIPAZ
Yüzde 4.48 oranında artışla 6.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 551, 197 adet işlem