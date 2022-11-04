***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2022 17:09
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2022 dönemine ait Portföy Dağılım Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076834
BIST
17:164.212
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 106,41
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
17:1618,6168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
17:1618,4951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,3174
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5050
En Düşük
18,1324
17:161.000,79
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 25,38
|Açılış
|: 999,86
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.000,22
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler17:16
|MIATK
|83,15
|59.052.351
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|348.795.486
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|367.316.763
|% 9,98
|
|EREGL
|33,30
|6.379.033.105
|% 9,97
|
|DAGHL
|35,30
|4.650.387
|% 9,97
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|105.007.897
|% -9,92
|
|NETAS
|31,96
|155.812.186
|% -8,63
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|THYAO
|103,80
|10.404.810.480
|% 1,96
|
|EREGL
|33,30
|6.379.033.105
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,08
|5.137.533.681
|% 8,01
|
|TUPRS
|428,90
|3.994.553.304
|% 5,25
|
|ASELS
|35,22
|3.372.620.562
|% 2,09
|
|KRDMD
|13,08
|5.137.533.681
|% 8,01
|
|EKGYO
|4,58
|1.767.442.001
|% 1,10
|
|ISCTR
|8,91
|2.557.046.147
|% 2,41
|
|YKBNK
|9,19
|2.399.115.793
|% 4,91
|
|HALKB
|8,58
|1.704.334.044
|% 4,51
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6145
|18,6168
|% 0,01
|
|Euro
|18,4855
|18,4951
|% 1,75
|
|Sterlin
|21,0222
|21,1276
|% 1,52
|
|Frank
|18,6131
|18,7252
|% 1,76
|
|Riyal
|4,9389
|4,9637
|% 0,03
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|40,30
|
|Altın Gr.
|998
|998
|22,81
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|115,00
|
|Tam
|6.675
|6.735
|101,00
|
|Yarım
|3.252
|3.295
|51,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.647
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,57
|
|B. Petrol
|98,28
|98,28
|3,61
|