***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2023 11:35
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120914
BIST
14:145.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 22,82
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.401
14:1418,9168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:1420,1847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0122
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:141.121,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.121,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:12
|BLCYT
|14,85
|34.575.913
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|15.484.764
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.187.611
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,46
|63.454.986
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.144.238
|% 9,98
|
|ULUSE
|222,20
|547.349.799
|% -8,30
|
|NATEN
|155,60
|170.588.996
|% -7,87
|
|RYSAS
|26,20
|19.021.412
|% -6,83
|
|CEOEM
|22,08
|120.518.806
|% -5,24
|
|KGYO
|30,10
|29.861.702
|% -4,69
|
|EREGL
|44,56
|4.209.536.357
|% 0,36
|
|ASTOR
|48,16
|3.864.805.359
|% 8,66
|
|ISCTR
|13,28
|3.637.262.375
|% 2,47
|
|YKBNK
|10,84
|3.427.648.029
|% 0,93
|
|THYAO
|142,20
|3.388.985.742
|% -0,14
|
|YKBNK
|10,84
|3.427.648.029
|% 0,93
|
|ISCTR
|13,28
|3.637.262.375
|% 2,47
|
|SKBNK
|2,66
|458.798.860
|% 3,91
|
|AKBNK
|18,95
|3.299.620.411
|% 1,07
|
|EKGYO
|8,29
|1.096.672.643
|% -0,72
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9133
|18,9162
|% 0,11
|
|Euro
|20,1749
|20,1795
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6500
|22,7636
|% 0,03
|
|Frank
|20,1984
|20,3200
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0242
|5,0494
|% 0,09
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-3,18
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|7.569
|7.684
|-31,00
|
|Tam
|7.608
|7.658
|-21,00
|
|Yarım
|3.717
|3.747
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.874
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|20,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|-0,02
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|-0,15
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
-
14:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28 artarak (% 0.47 ) 5, 979
-
14:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, ISCTR, SKBNK
-
14:27
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, NATEN, ULUSE
-
14:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, ASTOR, ISCTR
-
14:27XU100
Endeks 5, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 60, 280.00 milyon TL de