***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2023 11:13
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133387
BIST
13:064.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,41
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.944
En Düşük
4.909
13:0619,2575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 14,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5500
|
19,2809
En Düşük
19,2141
13:0621,0525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0188
|Açılış
|: 15,4841
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4623
|
21,2786
En Düşük
20,9763
13:061.243,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,11
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:04
|MRSHL
|529,10
|14.670.767
|% 10,00
|
|MARKA
|19,61
|16.131.853
|% 9,98
|
|ELITE
|15,00
|35.379.190
|% 9,97
|
|EDIP
|7,42
|13.874.506
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,44
|8.692.187
|% 9,90
|
|TMPOL
|33,10
|62.984.299
|% -8,31
|
|ONCSM
|120,00
|98.499.536
|% -7,12
|
|POLTK
|2.088,40
|20.668.949
|% -5,26
|
|CASA
|141,10
|28.220
|% -4,98
|
|DITAS
|27,80
|10.820.793
|% -4,14
|
|KOZAL
|21,76
|1.477.219.313
|% 1,68
|
|THYAO
|127,90
|1.439.261.704
|% 0,55
|
|ASTOR
|58,40
|1.402.416.513
|% -0,60
|
|GESAN
|73,50
|1.327.950.258
|% 8,73
|
|AKFYE
|15,15
|1.049.715.295
|% 1,00
|
|EKGYO
|6,58
|757.377.044
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,15
|1.049.715.295
|% 1,00
|
|KOZAL
|21,76
|1.477.219.313
|% 1,68
|
|YYAPI
|2,98
|180.783.933
|% 3,47
|
|SKBNK
|2,51
|138.687.920
|% 0,00
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2536
|19,2587
|% 0,04
|
|Euro
|21,0195
|21,0252
|% -0,04
|
|Sterlin
|23,8831
|24,0029
|% 0,07
|
|Frank
|21,2053
|21,3330
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1178
|5,1435
|% 0,06
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|1,08
|
|Cumhuriyet
|8.466
|8.594
|22,00
|
|Tam
|8.512
|8.566
|3,00
|
|Yarım
|4.157
|4.192
|2,00
|
|Çeyrek
|2.078
|2.096
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|