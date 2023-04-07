***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2023 11:13
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133388
BIST
13:064.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,41
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.944
En Düşük
4.909
13:0619,2575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 19,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
13:0621,0525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0188
|Açılış
|: 21,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9763
13:061.243,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.243,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler13:04
|MRSHL
|529,10
|14.670.767
|% 10,00
|
|MARKA
|19,61
|16.131.853
|% 9,98
|
|ELITE
|15,00
|35.376.190
|% 9,97
|
|EDIP
|7,42
|13.874.506
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,44
|8.623.145
|% 9,90
|
|TMPOL
|33,10
|62.908.190
|% -8,31
|
|ONCSM
|120,00
|97.114.616
|% -7,12
|
|POLTK
|2.088,40
|20.654.330
|% -5,26
|
|CASA
|141,10
|28.220
|% -4,98
|
|DITAS
|27,82
|10.818.013
|% -4,07
|
|KOZAL
|21,78
|1.472.735.119
|% 1,78
|
|THYAO
|127,80
|1.438.348.898
|% 0,47
|
|ASTOR
|58,40
|1.388.695.291
|% -0,60
|
|GESAN
|73,50
|1.326.753.291
|% 8,73
|
|AKFYE
|15,13
|1.046.523.936
|% 0,87
|
|EKGYO
|6,58
|756.582.720
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,13
|1.046.523.936
|% 0,87
|
|KOZAL
|21,78
|1.472.735.119
|% 1,78
|
|YYAPI
|2,99
|180.301.723
|% 3,82
|
|SKBNK
|2,51
|138.620.620
|% 0,00
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2536
|19,2587
|% 0,04
|
|Euro
|21,0195
|21,0252
|% -0,04
|
|Sterlin
|23,8813
|24,0011
|% 0,07
|
|Frank
|21,2049
|21,3326
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1175
|5,1431
|% 0,06
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|1,14
|
|Cumhuriyet
|8.466
|8.594
|22,00
|
|Tam
|8.512
|8.567
|4,00
|
|Yarım
|4.157
|4.192
|2,00
|
|Çeyrek
|2.079
|2.096
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|