***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2023 17:34
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166463
BIST
'
17:366.158
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 50,83
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:3626,0410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0260
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:3628,2912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0139
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:361.593,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -12,55
|Açılış
|: 1.593,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:34
|GRNYO
|7,81
|90.187.524
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.155.695
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|62.359.380
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|135.127.003
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.133.004
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,30
|107.890.820
|% -6,34
|
|MERIT
|51,45
|57.289.556
|% -4,01
|
|ETILR
|14,29
|66.251.854
|% -3,12
|
|ATLAS
|4,03
|27.694.423
|% -3,12
|
|THYAO
|218,10
|9.777.401.580
|% 0,74
|
|TUPRS
|87,70
|4.422.336.252
|% 3,60
|
|SISE
|46,78
|3.956.408.009
|% 1,30
|
|EKGYO
|7,94
|3.520.579.553
|% 1,40
|
|YKBNK
|13,11
|3.351.747.746
|% -1,13
|
|EKGYO
|7,94
|3.520.579.553
|% 1,40
|
|YKBNK
|13,11
|3.351.747.746
|% -1,13
|
|ZOREN
|3,54
|736.261.650
|% 0,57
|
|ISCTR
|14,03
|2.427.921.125
|% -1,54
|
|ODAS
|8,33
|1.391.140.977
|% 5,84
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0318
|26,0449
|% -0,08
|
|Euro
|28,2258
|28,2815
|% 0,01
|
|Sterlin
|32,9228
|33,0880
|% -0,32
|
|Frank
|28,8395
|29,0132
|% -0,20
|
|Riyal
|6,9183
|6,9530
|% -0,18
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-10,54
|
|Altın Gr.
|1.593
|1.594
|-12,08
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.359
|10.593
|-1,00
|
|Yarım
|5.188
|5.321
|0,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,86
|18,88
|-0,52
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-1,49
|
Seans Raporu
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