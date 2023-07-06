***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2023 17:34
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166465
BIST
'
17:366.158
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 50,83
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:3626,0410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0260
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:3628,2912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0139
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:361.593,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -12,55
|Açılış
|: 1.593,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:36
|RAYSG
|33,88
|74.155.695
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|91.064.040
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|65.437.993
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|35.837.791
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|135.127.003
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,24
|108.820.994
|% -6,50
|
|MERIT
|51,10
|57.835.264
|% -4,66
|
|ATLAS
|4,02
|28.044.092
|% -3,37
|
|ETILR
|14,28
|66.992.486
|% -3,19
|
|THYAO
|218,00
|9.909.037.887
|% 0,69
|
|TUPRS
|87,70
|4.481.625.909
|% 3,60
|
|SISE
|46,80
|4.010.122.329
|% 1,34
|
|EKGYO
|7,93
|3.572.251.613
|% 1,28
|
|YKBNK
|13,10
|3.412.602.638
|% -1,21
|
|EKGYO
|7,93
|3.572.251.613
|% 1,28
|
|YKBNK
|13,10
|3.412.602.638
|% -1,21
|
|ZOREN
|3,54
|739.682.854
|% 0,57
|
|ISCTR
|14,05
|2.465.008.788
|% -1,40
|
|ODAS
|8,32
|1.405.835.560
|% 5,72
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0347
|26,0410
|% -0,10
|
|Euro
|28,2632
|28,2912
|% 0,05
|
|Sterlin
|32,9081
|33,0732
|% -0,36
|
|Frank
|28,8372
|29,0109
|% -0,21
|
|Riyal
|6,9192
|6,9539
|% -0,17
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-10,54
|
|Altın Gr.
|1.593
|1.594
|-12,08
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.359
|10.593
|-1,00
|
|Yarım
|5.188
|5.321
|0,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,86
|18,88
|-0,52
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-1,49
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