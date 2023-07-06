***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2023 17:35
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166468
BIST
'
17:376.154
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 47,66
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:3726,0500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0170
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:3728,3053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0280
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:371.593,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -11,95
|Açılış
|: 1.593,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:35
|GRNYO
|7,81
|90.187.524
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|62.575.530
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.155.695
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|135.127.003
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.133.004
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,30
|108.201.018
|% -6,34
|
|MERIT
|51,15
|57.319.747
|% -4,57
|
|ETILR
|14,26
|66.691.735
|% -3,32
|
|OYLUM
|4,98
|99.125.030
|% -3,30
|
|THYAO
|217,80
|9.847.532.595
|% 0,60
|
|TUPRS
|87,65
|4.445.188.752
|% 3,54
|
|SISE
|46,70
|3.978.684.259
|% 1,13
|
|EKGYO
|7,92
|3.540.781.489
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,08
|3.383.880.194
|% -1,36
|
|EKGYO
|7,92
|3.540.781.489
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,08
|3.383.880.194
|% -1,36
|
|ZOREN
|3,53
|738.716.661
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,04
|2.445.448.588
|% -1,47
|
|ODAS
|8,31
|1.398.418.569
|% 5,59
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0316
|26,0482
|% -0,07
|
|Euro
|28,2450
|28,2936
|% 0,06
|
|Sterlin
|32,9228
|33,0880
|% -0,32
|
|Frank
|28,8395
|29,0132
|% -0,20
|
|Riyal
|6,9183
|6,9530
|% -0,18
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.595
|1.595
|-10,82
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.361
|10.594
|0,00
|
|Yarım
|5.189
|5.322
|1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,91
|18,93
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-1,37
|