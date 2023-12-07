***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 18:55
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223782
BIST
'
18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 1,58%
|| 123,76
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.979
18:0528,9327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0204
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
18:0531,3259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1891
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3259
En Düşük
31,0844
18:051.883,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.883,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|97,90
|258.557.859
|% 10,00
|
|KFEIN
|70,95
|137.304.541
|% 10,00
|
|SKYMD
|8,47
|756.938
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|122.581.034
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|305.445.017
|% 9,99
|
|QNBFL
|694,50
|7.531.546
|% -9,98
|
|SAMAT
|62,45
|77.692.677
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|4.581.030
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|12.770.271
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|101.586.260
|% -9,78
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 3,38
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 5,12
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 3,40
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% -2,60
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% -1,70
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 3,79
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 5,12
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% -2,60
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% -0,97
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9250
|28,9327
|% 0,07
|
|Euro
|31,3117
|31,3259
|% 0,61
|
|Sterlin
|36,2968
|36,4788
|% 0,28
|
|Frank
|32,9190
|33,1173
|% 0,05
|
|Riyal
|7,6900
|7,7286
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,64
|23,68
|% 0,66
|
|Platin
|908,95
|909,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,73
|980,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,83
|73,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,47
|2.024,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 68 artarak (% 0.59 ) 6, 964
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, YAYLA, ALFAS, KFEIN, ATATP, PNLSN, GRTRK, MRSHL, IZFAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, QNBFL, OTTO, SNPAM, IHLGM, SAMAT
-
17:59
BSOKE, PKENT, SKYMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
YKBNK, LINK, DERIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında