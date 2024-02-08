***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2024 08:46
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247864
BIST
'
11:068.933
En Düşük
|Değişim
|: 1,02%
|| 90,19
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.936
11:0630,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0235
|Açılış
|: 30,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,5021
11:0633,0837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1042
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
11:061.999,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,74
|Açılış
|: 1.999,83
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler11:06
|MARKA
|89,25
|17.418.833
|% 9,98
|
|AVHOL
|62,35
|79.615.596
|% 9,96
|
|ELITE
|58,50
|71.441.910
|% 9,96
|
|SELGD
|52,60
|2.608.539
|% 9,95
|
|ICBCT
|19,42
|54.200.363
|% 9,59
|
|ANSGR
|68,05
|422.109.856
|% -9,99
|
|BALAT
|21,22
|423.615
|% -7,58
|
|KRGYO
|33,02
|48.203.099
|% -6,62
|
|KBORU
|142,70
|159.882.207
|% -6,43
|
|CVKMD
|444,00
|258.486.889
|% -6,33
|
|THYAO
|289,00
|5.065.328.212
|% 1,05
|
|REEDR
|40,98
|1.856.062.344
|% -1,68
|
|TUPRS
|157,00
|1.737.587.724
|% 1,75
|
|EREGL
|45,12
|1.296.633.327
|% 0,22
|
|BINHO
|686,00
|1.132.395.777
|% 6,19
|
|ADESE
|2,77
|198.011.624
|% -3,82
|
|EKGYO
|10,43
|649.373.551
|% 1,26
|
|TSPOR
|1,67
|97.573.074
|% 1,21
|
|ZOREN
|4,97
|243.552.156
|% -0,20
|
|REEDR
|40,98
|1.856.062.344
|% -1,68
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6005
|30,6064
|% 0,08
|
|Euro
|33,0652
|33,0837
|% 0,32
|
|Sterlin
|38,5292
|38,7224
|% 0,05
|
|Frank
|34,8964
|35,1067
|% 0,10
|
|Riyal
|8,1358
|8,1766
|% -0,00
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|882,12
|883,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|887,99
|889,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,52
|79,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,22
|2.032,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:06
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11:22SKYMD
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11:20ULUFA
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11:19XU100
Endeks 8, 925 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 32, 441.00 milyon TL de
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11:19ICBCT
Yüzde 5.81 oranında artışla 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 606, 249 adet işlem