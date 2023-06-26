***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
26.06.2023 16:37
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
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Açıklamalar
Fonun Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları hakkında bilgiler ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162332
BIST
'
18:005.735
En Düşük
|Değişim
|: 2,73%
|| 152,37
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.750
18:0025,7140
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,4835
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
18:0028,0558
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,6221
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
18:001.585,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 25,74
|Açılış
|: 1.585,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KONKA
|45,76
|162.547.083
|% 10,00
|
|MARKA
|9,68
|25.340.130
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.248,50
|315.085.803
|% 10,00
|
|GARFA
|38,28
|13.223.944
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|35.075.664
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,61
|386.919
|% -5,30
|
|POLTK
|2.608,20
|54.506.179
|% -4,96
|
|BURVA
|64,60
|33.290.457
|% -4,86
|
|BURCE
|160,60
|31.680.906
|% -4,23
|
|VERUS
|149,20
|29.164.861
|% -3,18
|
|THYAO
|190,90
|8.507.126.246
|% 3,36
|
|KOZAL
|25,02
|3.585.158.556
|% 7,01
|
|YKBNK
|13,17
|3.440.531.271
|% 2,57
|
|ASTOR
|60,50
|3.369.404.399
|% 8,23
|
|AKBNK
|20,46
|3.354.153.140
|% 3,39
|
|YKBNK
|13,17
|3.440.531.271
|% 2,57
|
|EKGYO
|7,47
|1.250.921.604
|% 2,61
|
|AKBNK
|20,46
|3.354.153.140
|% 3,39
|
|ZOREN
|3,23
|505.943.488
|% 6,60
|
|KOZAL
|25,02
|3.585.158.556
|% 7,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6908
|25,6961
|% 1,85
|
|Euro
|28,0069
|28,0382
|% 2,20
|
|Sterlin
|32,5612
|32,7245
|% 1,82
|
|Frank
|28,6005
|28,7728
|% 2,02
|
|Riyal
|6,8276
|6,8619
|% 1,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,37
|
|Altın Gr.
|1.590
|1.591
|31,10
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.089
|5.272
|245,00
|
|Çeyrek
|2.552
|2.636
|122,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|18,83
|18,85
|0,63
|
|B. Petrol
|74,11
|74,11
|0,10
|
Seans Raporu
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