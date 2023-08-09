***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
09.08.2023 15:51
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları hakkında bilgiler ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182743
BIST
'
16:247.508
En Düşük
|Değişim
|: 1,29%
|| 95,58
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.516
16:2427,1120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1300
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4251
En Düşük
26,9491
16:2429,8222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,2616
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
16:241.672,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.672,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler16:22
|BRSAN
|345,40
|1.237.843.895
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.010.335
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,14
|15.138.737
|% 9,99
|
|SDTTR
|385,70
|895.502.432
|% 9,98
|
|HKTM
|72,70
|204.785.404
|% 9,98
|
|ALCTL
|103,90
|261.104.274
|% -9,97
|
|LOGO
|80,15
|303.696.293
|% -8,97
|
|GOODY
|25,02
|400.430.750
|% -8,69
|
|OTTO
|225,50
|864.952
|% -7,92
|
|DESPC
|25,78
|21.389.959
|% -7,27
|
|THYAO
|258,20
|9.493.016.345
|% -1,38
|
|ASTOR
|124,00
|8.075.237.985
|% 7,73
|
|EREGL
|41,08
|6.639.057.084
|% 0,24
|
|YKBNK
|15,45
|4.573.620.281
|% 3,48
|
|KONTR
|289,00
|4.233.190.209
|% 7,88
|
|YKBNK
|15,45
|4.573.620.281
|% 3,48
|
|EKGYO
|9,05
|2.360.712.430
|% 1,12
|
|SKBNK
|3,41
|771.464.980
|% 6,90
|
|ISCTR
|16,94
|3.556.520.303
|% 4,37
|
|ZOREN
|4,23
|761.992.837
|% 1,68
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0238
|27,0354
|% 0,20
|
|Euro
|29,6901
|29,7143
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3168
|34,4889
|% 0,07
|
|Frank
|30,7263
|30,9114
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1857
|7,2218
|% 0,22
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,28
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|2,97
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.582
|-27,00
|
|Tam
|11.163
|11.244
|-23,00
|
|Yarım
|5.590
|5.648
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.824
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,76
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,73
|19,75
|-0,02
|
|B. Petrol
|86,83
|86,83
|0,66
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:37SUWEN
Yüzde 5.15 oranında artışla 20.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 495, 446 adet işlem
-
16:36CVKMD
Yüzde 6.76 oranında artışla 347.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 029, 902 adet işlem
-
16:35XU100
Endeks 7, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 109, 053.00 milyon TL de
-
16:34EUKYO
Yüzde 5.52 oranında artışla 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 634, 891 adet işlem
-
16:32CWENE
Yüzde 5.93 oranında artışla 373.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 797, 960 adet işlem