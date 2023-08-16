***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
16.08.2023 11:44
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185942
BIST
'
13:237.686
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -4,48
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
13:2327,0637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0070
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
13:2329,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0644
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
13:231.658,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.658,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler13:21
|COSMO
|146,30
|28.468.662
|% 10,00
|
|ARZUM
|36,34
|25.389.304
|% 9,99
|
|AYEN
|41,62
|108.862.705
|% 9,99
|
|TETMT
|1.310,70
|18.134.416
|% 9,99
|
|BURCE
|145,40
|107.500.701
|% 9,98
|
|SDTTR
|324,00
|314.694.953
|% -10,00
|
|ONCSM
|212,80
|18.402.518
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|93.410.593
|% -9,94
|
|ADESE
|2,01
|517.361.779
|% -9,46
|
|GESAN
|94,75
|3.133.356.345
|% -8,28
|
|TUPRS
|119,10
|4.402.814.573
|% 4,11
|
|ASTOR
|135,60
|3.921.258.062
|% -2,73
|
|THYAO
|257,20
|3.766.313.522
|% -0,96
|
|GESAN
|94,75
|3.133.356.345
|% -8,28
|
|KRDMD
|26,56
|3.052.992.835
|% 4,73
|
|ZOREN
|5,20
|1.772.782.630
|% 4,42
|
|ADESE
|2,01
|517.361.779
|% -9,46
|
|YKBNK
|16,49
|2.880.038.020
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,72
|1.313.060.372
|% 2,23
|
|KRDMD
|26,56
|3.052.992.835
|% 4,73
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0561
|27,0636
|% 0,03
|
|Euro
|29,5593
|29,5762
|% 0,24
|
|Sterlin
|34,3940
|34,5665
|% 0,45
|
|Frank
|30,6752
|30,8600
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1930
|7,2291
|% 0,09
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|4,69
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.659
|5,22
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|-15,00
|
|Tam
|11.095
|11.163
|-21,00
|
|Yarım
|5.565
|5.607
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.803
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,77
|0,19
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,08
|