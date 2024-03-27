***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
27.03.2024 15:09
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değişen standart izahname formatına uyum sağlanması amacıyla Allbatross Portföy Aslan Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'un Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları güncellenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263160
BIST
'
16:598.795
En Düşük
|Değişim
|: -0,14%
|| -12,41
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
16:5932,2715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0981
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2721
En Düşük
32,1073
16:5935,1045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,2404
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
16:592.274,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 21,55
|Açılış
|: 2.274,93
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler16:59
|GUBRF
|166,10
|2.104.012.133
|% 10,00
|
|AGROT
|39,16
|845.621.374
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|98.515.826
|% 10,00
|
|BVSAN
|107,30
|80.665.543
|% 9,99
|
|NETAS
|78,70
|82.552.135
|% 9,99
|
|PEKGY
|11,44
|1.189.876.520
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|476.196.069
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|34.148.835
|% -9,96
|
|THYAO
|283,75
|7.287.561.335
|% -0,53
|
|PETKM
|20,24
|4.254.849.276
|% -4,98
|
|ASELS
|55,85
|3.352.371.149
|% 5,38
|
|ISCTR
|10,80
|3.101.685.503
|% -2,88
|
|YKBNK
|26,44
|3.077.511.877
|% -0,75
|
|ZOREN
|5,52
|1.643.977.479
|% 1,47
|
|ISCTR
|10,80
|3.101.685.503
|% -2,88
|
|PETKM
|20,24
|4.254.849.276
|% -4,98
|
|EKGYO
|9,48
|1.654.379.400
|% 1,72
|
|YKBNK
|26,44
|3.077.511.877
|% -0,75
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2637
|32,2715
|% 0,30
|
|Euro
|35,0779
|35,1045
|% 0,69
|
|Sterlin
|41,0067
|41,2122
|% 0,23
|
|Frank
|35,8644
|36,0442
|% 0,06
|
|Riyal
|8,6647
|8,7081
|% 0,25
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,57
|24,60
|% 0,66
|
|Platin
|897,05
|897,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,94
|977,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,38
|85,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.191,33
|2.191,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:59
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17:14VRGYO
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 55.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 317, 191 adet işlem
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Endeks 8, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 70, 685.00 milyon TL de
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17:13SODSN
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