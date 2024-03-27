***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.01.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğişen standart izahname formatına uyum sağlanması amacıyla Allbatross Portföy Aslan Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'un Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları güncellenmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263160BIST