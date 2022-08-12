***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.08.2022 16:06
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hisse Senedi Şemsiye Fon İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055028
BIST
16:192.892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 23,37
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.858
16:1917,9626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0246
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
16:1918,4586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0740
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4435
16:191.036,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.036,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.037,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler16:19
|TKNSA
|9,57
|270.860.784
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|126.146.104
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|103.422.205
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|55.079.013
|% 9,96
|
|PAMEL
|169,40
|18.735.919
|% -9,51
|
|AKENR
|1,99
|114.048.806
|% -9,13
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|KZBGY
|29,50
|54.189.037
|% -6,05
|
|TEKTU
|1,75
|57.088.965
|% -5,91
|
|THYAO
|62,80
|4.575.430.444
|% 2,28
|
|AKBNK
|10,28
|1.630.873.558
|% 2,09
|
|YKBNK
|5,73
|1.405.451.918
|% 1,96
|
|SISE
|24,36
|1.381.771.236
|% 0,50
|
|SAHOL
|24,16
|1.367.965.666
|% 0,08
|
|ODAS
|4,05
|999.315.746
|% 3,05
|
|YKBNK
|5,73
|1.405.451.918
|% 1,96
|
|EKGYO
|3,67
|756.945.033
|% 0,55
|
|DOHOL
|4,49
|755.271.257
|% 0,45
|
|VAKBN
|4,63
|772.969.553
|% 4,99
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9555
|17,9626
|% 0,14
|
|Euro
|18,4440
|18,4586
|% -0,40
|
|Sterlin
|21,7049
|21,8137
|% -0,59
|
|Frank
|18,9943
|19,1088
|% 0,00
|
|Riyal
|4,7686
|4,7925
|% 0,10
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|5,29
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|3,15
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|-14,00
|
|Tam
|6.941
|6.995
|3,00
|
|Yarım
|3.382
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.709
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,46
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,09
|
|B. Petrol
|97,75
|97,75
|-1,85
|
Seans Raporu
16:19
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