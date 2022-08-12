***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.08.2022 15:51
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Değişken Şemsiye Fon İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055018
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,19
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1246
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:591.036,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,87
|Açılış
|: 1.036,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.038,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|UFUK
|62,90
|2.689.984
|% -5,41
|
|LIDFA
|6,96
|9.285.602
|% -4,92
|
|POLTK
|753,50
|25.524.461
|% -4,12
|
|BERA
|16,14
|288.449.005
|% 1,25
|
|TRILC
|10,76
|265.942.175
|% 4,57
|
|GWIND
|11,90
|238.292.092
|% -1,24
|
|OYAKC
|13,23
|210.823.579
|% -0,68
|
|GESAN
|68,80
|197.026.288
|% 0,44
|
|MOBTL
|1,95
|96.018.494
|% -2,50
|
|SEGYO
|1,16
|36.482.130
|% -2,52
|
|KLSYN
|2,50
|69.804.658
|% 9,65
|
|PSGYO
|3,45
|91.455.904
|% 0,29
|
|TRILC
|10,76
|265.942.175
|% 4,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9327
|17,9376
|% 0,00
|
|Euro
|18,3864
|18,4009
|% -0,71
|
|Sterlin
|21,6994
|21,8083
|% -0,62
|
|Frank
|18,9557
|19,0699
|% -0,20
|
|Riyal
|4,7627
|4,7866
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,19
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|3,52
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.943
|7.009
|17,00
|
|Yarım
|3.383
|3.427
|9,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.713
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,55
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,13
|
|B. Petrol
|97,64
|97,64
|-1,96
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
-
17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem