***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
02.11.2022 15:35
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İç Tüzük ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076249
BIST
15:274.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 34,96
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
15:2718,6207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0346
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
15:2718,4406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0814
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
15:27991,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,61
|Açılış
|: 991,83
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ERCB
|85,25
|90.256.149
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|184.007.209
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|13.890.193
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|143.069.524
|% 9,92
|
|MNDTR
|25,06
|225.867.788
|% 9,72
|
|LIDER
|44,46
|46.703.014
|% -7,87
|
|ERBOS
|160,30
|228.931.321
|% -7,34
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,58
|33.974.431
|% -5,38
|
|PAMEL
|142,10
|48.288.762
|% -4,95
|
|ASELS
|34,52
|4.269.301.614
|% 3,54
|
|THYAO
|101,50
|3.924.471.649
|% -0,88
|
|SASA
|126,80
|2.568.362.682
|% -3,57
|
|ODAS
|8,42
|1.676.929.356
|% 7,40
|
|TUPRS
|396,10
|1.650.930.228
|% 1,56
|
|EKGYO
|4,56
|1.252.777.629
|% 1,11
|
|ODAS
|8,42
|1.676.929.356
|% 7,40
|
|TSKB
|3,13
|577.194.265
|% 5,39
|
|SKBNK
|2,04
|352.110.888
|% 2,00
|
|IHLGM
|1,02
|130.140.021
|% 3,03
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6165
|18,6200
|% 0,18
|
|Euro
|18,4334
|18,4463
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,3311
|21,4381
|% 0,21
|
|Frank
|18,6117
|18,7238
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,13
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|8,90
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,51
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.743
|54,00
|
|Tam
|6.672
|6.724
|29,00
|
|Yarım
|3.251
|3.287
|14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,86
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,12
|
|B. Petrol
|94,84
|94,84
|0,19
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40BRLSM
Yüzde 4.55 oranında artışla 18.83 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 660, 917 adet işlem
-
15:39KMPUR
Yüzde 7.74 oranında artışla 88.35 lira fiyatla işlem gören hissede 910, 414 adet işlem
-
15:38PEGYO
Yüzde 6.46 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 358, 906 adet işlem
-
15:37XU100
Endeks 4, 089 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 48, 554.00 milyon TL de
-
15:37KAREL
Yüzde 5.87 oranında artışla 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 402, 482 adet işlem