***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
02.11.2022 15:35
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İç Tüzük ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076250
BIST
15:224.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 33,51
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
15:2218,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0371
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
15:2218,4481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0889
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
15:22992,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,04
|Açılış
|: 991,73
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,07
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler15:19
|NTGAZ
|35,88
|183.965.409
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|221.029.250
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|13.889.932
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|142.783.839
|% 9,92
|
|ERCB
|85,05
|89.484.334
|% 9,74
|
|LIDER
|44,50
|46.431.379
|% -7,79
|
|ERBOS
|160,30
|228.170.335
|% -7,34
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|PAMEL
|140,70
|47.108.885
|% -5,89
|
|YAPRK
|49,38
|33.720.268
|% -5,76
|
|ASELS
|34,52
|4.250.473.001
|% 3,54
|
|THYAO
|101,40
|3.899.357.192
|% -0,98
|
|SASA
|126,90
|2.555.797.014
|% -3,50
|
|ODAS
|8,42
|1.669.920.286
|% 7,40
|
|TUPRS
|395,60
|1.639.017.768
|% 1,44
|
|EKGYO
|4,56
|1.242.866.430
|% 1,11
|
|ODAS
|8,42
|1.669.920.286
|% 7,40
|
|TSKB
|3,13
|558.178.186
|% 5,39
|
|SKBNK
|2,03
|347.072.892
|% 1,50
|
|IHLGM
|1,02
|129.472.121
|% 3,03
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6173
|18,6226
|% 0,20
|
|Euro
|18,4334
|18,4459
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,3319
|21,4388
|% 0,21
|
|Frank
|18,6066
|18,7187
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9401
|4,9648
|% 0,14
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|10,07
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,69
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.737
|48,00
|
|Tam
|6.674
|6.725
|30,00
|
|Yarım
|3.252
|3.288
|15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,84
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,12
|
|B. Petrol
|94,85
|94,85
|0,20
|
Seans Raporu
15:19
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15:34AVTUR
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15:33KAREL
Yüzde 5.87 oranında artışla 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 399, 390 adet işlem
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15:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 91 artarak (% 0.64 ) 3, 592
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15:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, NTGAZ, MNDTR, KERVN, AFYON
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