***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
17.11.2022 15:12
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İç Tüzük ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080876
BIST
17:154.532
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -136,94
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:1518,6219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0325
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:1519,2423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0907
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:151.051,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -8,42
|Açılış
|: 1.051,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:15
|MEGAP
|6,49
|71.173.953
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.173.953
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|135.567.962
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|146.660.371
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|55.776.690
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,74
|28.752.686
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.161.828
|% -10,00
|
|ELITE
|46,62
|56.910.352
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.326.081.948
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|342.566.998
|% -9,98
|
|THYAO
|107,20
|11.050.948.783
|% 2,49
|
|EREGL
|37,16
|6.762.097.757
|% 0,32
|
|ASELS
|41,16
|5.847.986.414
|% 3,31
|
|KONTR
|194,10
|4.448.361.218
|% -9,97
|
|KOZAL
|264,60
|3.408.433.598
|% 7,96
|
|EKGYO
|5,47
|1.975.063.698
|% -1,08
|
|ALBRK
|3,15
|1.094.091.254
|% 2,27
|
|VAKBN
|9,43
|3.184.345.619
|% -8,36
|
|YKBNK
|10,38
|3.259.690.062
|% -5,38
|
|HALKB
|9,52
|3.014.086.245
|% -7,39
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6040
|18,6219
|% 0,17
|
|Euro
|19,2291
|19,2423
|% -0,47
|
|Sterlin
|21,8818
|21,9915
|% -0,93
|
|Frank
|19,4746
|19,5919
|% -0,65
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,17
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-14,24
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|-8,59
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|6.997
|7.113
|-49,00
|
|Yarım
|3.398
|3.478
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.738
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,93
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,48
|-0,34
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|-0,94
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30HKTM
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 100.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 757, 961 adet işlem
-
17:29GWIND
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 23.52 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 533, 598 adet işlem
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -113, 77 kaybederek (% -2.77 ) 3, 998
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOKTA, MEGAP, IMASM, MTRKS, KATMR, AKENR, AGESA, MEGAP, BRLSM, KRSTL
-
17:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SMRTG, BARMA, KONTR, ELITE, DOGUB, AZTEK, KMPUR, YEOTK, KERVN