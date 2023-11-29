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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

29.11.2023 16:20
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İç Tüzüğü ektedir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220912


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