***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
29.11.2023 16:20
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fon İç Tüzüğü ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220915
BIST
'
16:338.049
En Düşük
|Değişim
|: -0,55%
|| -44,31
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
7.997
En Yüksek
8.125
16:3328,9110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0064
|Açılış
|: 28,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8091
16:3331,7567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0254
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7118
16:331.898,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.898,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.889,65
BIST En Aktif Hisseler16:33
|INGRM
|660,00
|117.316.136
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|91.354.320
|% 10,00
|
|TGSAS
|39,82
|22.985.781
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|345.637.498
|% 9,99
|
|SAMAT
|43,14
|94.752.634
|% 9,99
|
|HURGZ
|5,76
|238.373.127
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|89.118.572
|% -10,00
|
|POLTK
|15.845,00
|275.298.368
|% -10,00
|
|SONME
|78,30
|4.091.377
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|67.540.952
|% -9,99
|
|THYAO
|257,25
|6.221.661.909
|% -1,44
|
|SASA
|49,84
|3.082.110.991
|% 1,51
|
|TUPRS
|156,30
|3.063.513.768
|% 0,19
|
|EREGL
|41,62
|2.867.903.435
|% 1,36
|
|AKBNK
|33,96
|2.473.222.665
|% 0,47
|
|EKGYO
|7,48
|1.045.799.524
|% -0,27
|
|YKBNK
|19,38
|2.326.352.664
|% 0,83
|
|ZOREN
|5,24
|572.620.411
|% -1,13
|
|ISCTR
|22,12
|2.121.269.125
|% -0,18
|
|AKBNK
|33,96
|2.473.222.665
|% 0,47
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9046
|28,9110
|% 0,02
|
|Euro
|31,7377
|31,7567
|% -0,08
|
|Sterlin
|36,6116
|36,7952
|% 0,08
|
|Frank
|32,8712
|33,0693
|% 0,28
|
|Riyal
|7,6841
|7,7226
|% 0,02
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,89
|24,91
|% 0,66
|
|Platin
|926,03
|927,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,65
|1.030,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,55
|82,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,38
|2.038,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:47XU100
Endeks 8, 053 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 61, 171.00 milyon TL de
-
16:47INDES
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 27.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 892, 629 adet işlem
-
16:46ESEN
Yüzde -76.80 oranında düşüşle 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 339, 956 adet işlem
-
16:44FLAP
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 902, 259 adet işlem
-
16:43IHLAS
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 1.23 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 451, 688 adet işlem