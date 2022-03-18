***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.03.2022 11:57
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Yetki Belgesi 16.03.2022 PYŞ/PY.61/188
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Özge YÜRÜKOĞLU Risk Uzmanı
Derya Küçük Operayon Yetkilisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011292
BIST
13:522.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,63
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
13:5214,8125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1107
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8183
En Düşük
14,6600
13:5216,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0356
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
13:52919,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,41
|Açılış
|: 919,60
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler13:52
|PENTA
|381,10
|42.149.484
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|236.328
|% 9,67
|
|CMBTN
|223,90
|32.133.455
|% 8,53
|
|IDEAS
|18,79
|7.850.822
|% 7,43
|
|AKFGY
|2,71
|140.064.438
|% 7,11
|
|PKENT
|354,00
|24.552.860
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,90
|24.551.145
|% -9,09
|
|ORCAY
|19,69
|121.333.891
|% -5,34
|
|GARFA
|12,42
|2.563.031
|% -4,61
|
|MAALT
|237,00
|11.340.215
|% -4,24
|
|THYAO
|28,06
|1.660.127.321
|% 0,72
|
|EREGL
|35,96
|1.073.884.293
|% 0,56
|
|KRDMD
|14,87
|990.451.655
|% -0,80
|
|PETKM
|8,58
|740.988.395
|% 1,42
|
|SASA
|53,95
|617.652.855
|% 1,70
|
|DOHOL
|3,56
|445.770.543
|% 2,89
|
|KARSN
|4,40
|455.635.534
|% 5,52
|
|PETKM
|8,58
|740.988.395
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,48
|246.310.494
|% 1,75
|
|KRDMD
|14,87
|990.451.655
|% -0,80
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8032
|14,8125
|% 0,75
|
|Euro
|16,3474
|16,3611
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,3764
|19,4736
|% 0,65
|
|Frank
|15,7595
|15,8544
|% 0,97
|
|Riyal
|3,9343
|3,9540
|% 0,83
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-10,62
|
|Altın Gr.
|920
|921
|3,33
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.063
|6.216
|5,68
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|2,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,24
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,42
|