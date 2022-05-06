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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.05.2022 14:18
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ADALET MAH. ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN CAD. Nü: 6 İÇ KAPI Nü: 202 BAYRAKLI / İZMİR 0850 307 90 12




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027178


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BIST En Aktif Hisseler14:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 35,02 50.955.475 % 9,99  
IMASM 19,96 15.508.720 % 9,97  
TIRE 16,98 86.518.949 % 9,97  
UFUK 37,94 2.490.570 % 9,97  
DYOBY 12,30 73.626.950 % 9,92  
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14:24 Alış Satış %  
Dolar 14,9363 14,9428 % 0,55  
Euro 15,8226 15,8371 % 0,80  
Sterlin 18,4235 18,5159 % 0,66  
Frank 15,1418 15,2330 % 0,80  
Riyal 3,9728 3,9928 % 0,61  
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14:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.883 5,46  
Altın Gr. 904 904 7,46  
Cumhuriyet 6.080 6.172 18,00  
Tam 6.040 6.194 17,10  
Yarım 2.919 2.996 8,27  
Çeyrek 1.464 1.498 4,14  
Gümüş.Ons 22,40 22,43 -0,11  
Gümüş Gr. 10,76 10,78 0,02  
B. Petrol 113 113 2,39  
Seans Raporu 14:24
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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