***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.05.2022 14:18
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ADALET MAH. ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN CAD. Nü: 6 İÇ KAPI Nü: 202 BAYRAKLI / İZMİR 0850 307 90 12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027178
BIST
14:262.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -10,05
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
14:2614,9449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0839
|Açılış
|: 14,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
14:2615,8320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1199
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
14:26905,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,35
|Açılış
|: 905,05
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler14:24
|ALKA
|35,02
|50.955.475
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.508.720
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|86.518.949
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.490.570
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|73.626.950
|% 9,92
|
|PETUN
|24,40
|50.721.394
|% -8,20
|
|ODAS
|2,47
|399.493.946
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,86
|120.955.350
|% -6,72
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|KENT
|190,00
|546.584
|% -4,95
|
|SISE
|19,44
|3.795.334.783
|% 3,35
|
|THYAO
|42,34
|1.918.587.283
|% -0,80
|
|TUPRS
|251,70
|1.112.882.201
|% 2,61
|
|KOZAL
|185,40
|1.051.021.140
|% 4,33
|
|KOZAA
|33,96
|780.976.870
|% 4,49
|
|SISE
|19,44
|3.795.334.783
|% 3,35
|
|ODAS
|2,47
|399.493.946
|% -7,14
|
|YKBNK
|4,85
|633.205.979
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,66
|297.043.679
|% -1,85
|
|AKBNK
|8,71
|768.283.267
|% -0,80
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9363
|14,9428
|% 0,55
|
|Euro
|15,8226
|15,8371
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,4235
|18,5159
|% 0,66
|
|Frank
|15,1418
|15,2330
|% 0,80
|
|Riyal
|3,9728
|3,9928
|% 0,61
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|5,46
|
|Altın Gr.
|904
|904
|7,46
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|18,00
|
|Tam
|6.040
|6.194
|17,10
|
|Yarım
|2.919
|2.996
|8,27
|
|Çeyrek
|1.464
|1.498
|4,14
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,39
|
Seans Raporu
14:24
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14:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, PGSUS, SASA
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14:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 6 kaybederek (% -0.48 ) 2, 202
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14:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, DYOBY, TIRE, UFUK, IMASM, DENGE
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14:38
DENGE, INDES, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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