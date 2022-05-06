***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.05.2022 14:19
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İBRAHİM BAŞÜGÜDÜCÜ GENEL MÜDÜR 02.06.2021 0850 307 90 12 i.basuguducu@allbatrossportfoy.com spk ileri düzey 3 - türev araçları lisansı 213186-308699
HAYRETTİN BÜYÜKİZGİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 02.06.2021 h.buyukizgi@allbatrossportfoy.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200595 - 916390
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027180
BIST
14:212.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,81
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
14:2114,9474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0864
|Açılış
|: 14,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
14:2115,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1278
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
14:21904,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,46
|Açılış
|: 904,17
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ALKA
|35,02
|50.955.475
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.490.377
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|86.518.762
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.490.570
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|73.536.446
|% 9,92
|
|PETUN
|24,42
|50.642.636
|% -8,13
|
|ODAS
|2,47
|396.039.122
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,85
|120.728.986
|% -6,91
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|KENT
|190,00
|546.584
|% -4,95
|
|SISE
|19,47
|3.782.976.402
|% 3,51
|
|THYAO
|42,36
|1.913.817.149
|% -0,75
|
|TUPRS
|251,70
|1.106.162.531
|% 2,61
|
|KOZAL
|185,60
|1.049.414.625
|% 4,45
|
|KOZAA
|34,00
|777.760.145
|% 4,62
|
|SISE
|19,47
|3.782.976.402
|% 3,51
|
|ODAS
|2,47
|396.039.122
|% -7,14
|
|YKBNK
|4,85
|632.811.635
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,67
|296.954.893
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,71
|768.024.342
|% -0,80
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9422
|14,9467
|% 0,58
|
|Euro
|15,8272
|15,8427
|% 0,83
|
|Sterlin
|18,4312
|18,5236
|% 0,71
|
|Frank
|15,1428
|15,2341
|% 0,81
|
|Riyal
|3,9727
|3,9927
|% 0,61
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|5,90
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,28
|
|Cumhuriyet
|6.084
|6.176
|22,00
|
|Tam
|6.050
|6.204
|27,27
|
|Yarım
|2.924
|3.001
|13,19
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,29
|