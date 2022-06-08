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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.06.2022 15:30
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi ADALET MAH. ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN CAD. Nü: 6 İÇ KAPI NO: 202 BAYRAKLI / İZMİR

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ADALET MAH. ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN CAD. Nü: 6 İÇ KAPI NO: 202 BAYRAKLI / İZMİR 0850 307 90 12 0850 307 91 12

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1,00 TRY 10000000 TRY 100 YOKTUR İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ALİ ERCAN 10000000 TRY 100
TOPLAM 10000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Özge YÜRÜKOĞLU Risk Uzmanı
Derya Küçük Operayon Yetkilisi
Fezal Gündem Noman Operasyon Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035756


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TBORG 20,90 1.706.622 % 10,00  
RYSAS 9,04 62.040.212 % 9,98  
EUREN 19,65 50.188.242 % 9,96  
PGSUS 171,30 628.775.960 % 9,95  
FLAP 4,32 96.196.164 % 9,92  
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Dolar 16,9239 16,9697 % -0,91  
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Riyal 4,4865 4,5090 % -1,44  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.850 -4,14  
Altın Gr. 1.007 1.008 -13,15  
Cumhuriyet 6.791 6.894 -24,00  
Tam 6.759 6.929 -28,35  
Yarım 3.267 3.352 -13,71  
Çeyrek 1.638 1.676 -6,85  
Gümüş.Ons 21,77 21,79 -0,27  
Gümüş Gr. 11,87 11,89 -0,26  
B. Petrol 123 123 -0,22  
Seans Raporu 18:05
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