***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi ADALET MAH. ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN CAD. Nü: 6 İÇ KAPI NO: 202 BAYRAKLI / İZMİRİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksADALET MAH. ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN CAD. Nü: 6 İÇ KAPI NO: 202 BAYRAKLI / İZMİR 0850 307 90 12 0850 307 91 12Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1,00 TRY 10000000 TRY 100 YOKTUR İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ALİ ERCAN 10000000 TRY 100TOPLAM 10000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviÖzge YÜRÜKOĞLU Risk UzmanıDerya Küçük Operayon YetkilisiFezal Gündem Noman Operasyon Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035756BIST