***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2022 14:35
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
i.basuguducu@allbatrossportfoy.com
info@allbatrossportfoy.com
u.onbasi@allbatrossportfoy.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü
14:212.475
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -55,95
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:2117,3200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0823
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
14:2118,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0867
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:211.013,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,20
|Açılış
|: 1.013,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:21
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,75
|116.973.947
|% 6,74
|
|BRKO
|1,60
|2.086.314
|% 6,67
|
|GLBMD
|6,60
|3.430.981
|% 6,45
|
|POLTK
|621,10
|6.585.319
|% 5,97
|
|DOBUR
|49,50
|2.872.584
|% -10,00
|
|FONET
|14,03
|103.408.500
|% -5,39
|
|RTALB
|14,96
|39.842.404
|% -5,32
|
|HEDEF
|6,78
|13.620.345
|% -5,31
|
|ENKAI
|17,79
|254.840.760
|% -5,22
|
|THYAO
|47,24
|3.593.672.211
|% -2,48
|
|SASA
|45,72
|2.241.778.024
|% 2,24
|
|EREGL
|29,24
|1.983.756.908
|% -2,40
|
|SISE
|20,98
|1.190.190.173
|% -3,76
|
|KRDMD
|13,03
|806.857.621
|% -1,29
|
|EKGYO
|2,53
|373.679.675
|% -2,69
|
|YKBNK
|4,61
|566.443.997
|% -3,15
|
|DOHOL
|3,91
|425.080.144
|% -4,87
|
|TSKB
|2,09
|208.079.444
|% -2,79
|
|ODAS
|2,90
|264.801.764
|% -1,02
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3157
|17,3200
|% 0,48
|
|Euro
|18,0721
|18,1063
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,8447
|20,9493
|% -0,28
|
|Frank
|17,5861
|17,6920
|% 1,91
|
|Riyal
|4,6010
|4,6240
|% 0,53
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-12,25
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|0,00
|
|Tam
|6.729
|6.825
|-46,00
|
|Yarım
|3.304
|3.338
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,47
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,09
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,76
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -68, 82 kaybederek (% -2.48 ) 2, 710
-
14:32XU100
Endeks 2, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 21 altında . İşlem hacmi 22, 677.00 milyon TL de
-
14:31HEDEF
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 940, 007 adet işlem
-
14:27XU100
Endeks 2, 482 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 94 altında . İşlem hacmi 22, 215.00 milyon TL de
-
14:27FONET
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 14.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 113, 822 adet işlem