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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.09.2022 13:14
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Orçun Berkay Kaya Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:213926/TÜREV:309763
İbrahim Başügüdücü Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:213186/TÜREV:308699
Gökhan Uskuay Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:201124/TÜREV:921814
Filiz Özcan Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:210023/TÜREV:306495




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061387


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BIST En Aktif Hisseler14:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKBN 11,78 1.208.518.118 % 9,99  
MTRKS 38,14 73.332.821 % 9,98  
YONGA 26,90 340.756 % 9,98  
DESA 25,44 18.213.057 % 9,94  
HALKB 12,51 2.729.099.841 % 9,93  
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14:28 Alış Satış %  
Dolar 18,2340 18,2424 % 0,15  
Euro 18,3093 18,3136 % 0,41  
Sterlin 20,9809 21,0861 % 0,07  
Frank 18,6764 18,7889 % 0,47  
Riyal 4,8375 4,8618 % 0,04  
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14:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.728 9,36  
Altın Gr. 1.011 1.011 3,53  
Cumhuriyet 6.770 6.873 37,00  
Tam 6.807 6.865 -30,00  
Yarım 3.317 3.354 -14,00  
Çeyrek 1.663 1.679 -8,00  
Gümüş.Ons 18,68 18,71 0,24  
Gümüş Gr. 10,93 10,95 0,12  
B. Petrol 88,46 88,46 0,46  
Seans Raporu 14:28
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