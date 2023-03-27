***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 17.500.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1,00 TRY 17500000 TRY 100 YOKTUR İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ALİ ERCAN 17500000 TRY 100TOPLAM 17500000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ ERCAN Erkek Ekonomist 02.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Seramikq İç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Gezinomi Tur. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Ceratıle Seramik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) - Agave Seramik Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Demireks Yapı Ürün. San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Gezinomi Seyahat Tur. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hizm. San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Evim E-Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Fly Express Turizm Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Hayal Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Bien Faktoring A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür) - Qua Trading A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Sağlık Ürün. Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizm. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Materıall Madencilik San. ve Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşlt. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qbuıld Yapı ve Ürünleri A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Majorca Granit İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Q Yatırım Holding A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) Evet 100 Bağımsız Üye DeğilHAYRETTİN BÜYÜKİZGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 02.06.2021 İcrada Görevli - Evet 0 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiİBRAHİM BAŞÜGÜDÜCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist 02.06.2021 İcrada Görevli - - Evet 0 Bağımsız Üye DeğilUFUK ÜMİT ONBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 06.06.2022 İcrada Görevli - - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SERKAN ÖNEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 06.06.2022 - -IŞIL ESKİCİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye DeğilŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi T.İş Bankası A.Ş.İç kontrol sistemi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.Risk yönetim sistemi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.Teftiş birimi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.Araştırma birimi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.Bilgi sistemlerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128150BIST