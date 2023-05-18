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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.05.2023 15:30
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Derya Küçük Operayon Yetkilisi
Fezal Gündem Noman Operasyon Yöneticisi
Filiz Özcan Araştırma Müdürü
Ozan Çökelek Teftiş / Müfettiş
Ünlü Emre Coşkun Risk Yönetimi Sistemi Sorumlusu
Atakan Açıkgöz İç Kontrol Uzmanı
Özlenen Zeynep Ural Operasyon Yetkilisi
Ebru Çağatay Aydoğdu Muhasebe Müdürü

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Orçun Berkay Kaya Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:213926/TÜREV:309763
İbrahim Başügüdücü Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:213186/TÜREV:308699
Gökhan Uskuay Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:201124/TÜREV:921814
Oğuzhan Özer Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:206381/TÜREV:304956
Mustafa Başalp Portföy Yöneticisi LİSANS 3 +TÜREV LİSANS3:205299/TÜREV:302871




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152339


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SAMAT 32,14 195.701.861 % 9,99  
DOBUR 35,32 14.510.255 % 9,96  
PSDTC 27,86 17.044.398 % 9,94  
PSDTC 27,86 17.044.398 % 9,94  
PSDTC 27,86 17.044.398 % 9,94  
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Riyal 5,2626 5,2890 % 0,22  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 -24,23  
Altın Gr. 1.245 1.245 -13,88  
Cumhuriyet 9.100 9.237 44,00  
Tam 9.052 9.288 35,88  
Yarım 4.451 4.602 17,00  
Çeyrek 2.219 2.294 8,00  
Gümüş.Ons 23,51 23,54 -0,23  
Gümüş Gr. 14,92 14,94 -0,16  
B. Petrol 75,93 75,93 -1,03  
Seans Raporu 18:05
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