***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ALİ ERCAN 15750000 TRY 90SERKAN ÖNEM 875000 TRY 5İBRAHİM BAŞÜGÜDÜCÜ 875000 TRY 5TOPLAM 17500000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159814BIST