***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.06.2023 15:14
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ALİ ERCAN 15750000 TRY 90
SERKAN ÖNEM 875000 TRY 5
İBRAHİM BAŞÜGÜDÜCÜ 875000 TRY 5
TOPLAM 17500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159814
BIST
16:585.369
En Düşük
|Değişim
|: -1,94%
|| -106,09
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
16:5823,6088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0055
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
16:5825,7748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0640
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
16:581.481,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,20
|Açılış
|: 1.481,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler16:56
|INGRM
|643,70
|11.502.461
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,58
|17.791.094
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.161.494
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|51.859.664
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|94.693.514
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.618.994
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|IHAAS
|125,40
|52.927.992
|% -9,78
|
|OSMEN
|94,20
|49.372.852
|% -7,19
|
|KRVGD
|17,08
|40.176.159
|% -6,67
|
|THYAO
|176,50
|5.535.697.341
|% -2,32
|
|AKBNK
|19,03
|3.496.720.406
|% 0,74
|
|ASTOR
|55,90
|3.036.328.946
|% 3,52
|
|YKBNK
|12,58
|2.851.935.466
|% -1,72
|
|ISCTR
|13,31
|2.132.488.915
|% -0,82
|
|YKBNK
|12,58
|2.851.935.466
|% -1,72
|
|AKBNK
|19,03
|3.496.720.406
|% 0,74
|
|ISCTR
|13,31
|2.132.488.915
|% -0,82
|
|ODAS
|6,78
|873.047.769
|% 3,99
|
|ADESE
|1,46
|181.220.817
|% -1,35
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6067
|23,6145
|% 0,00
|
|Euro
|25,7757
|25,7869
|% -0,20
|
|Sterlin
|30,1175
|30,2685
|% -0,21
|
|Frank
|26,2248
|26,3828
|% -0,35
|
|Riyal
|6,2769
|6,3084
|% -0,02
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-4,74
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|-4,49
|
|Cumhuriyet
|9.697
|9.844
|-145,00
|
|Tam
|9.638
|9.896
|-143,69
|
|Yarım
|4.734
|4.825
|-59,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.413
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|18,21
|18,23
|-0,15
|
|B. Petrol
|76,56
|76,56
|-0,05
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:11KRVGD
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 17.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 287, 406 adet işlem
-
17:10PARSN
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 86.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 196, 415 adet işlem
-
17:09IHAAS
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 125.30 lira fiyatla işlem gören hissede 392, 175 adet işlem
-
17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 13 kaybederek (% -2.01 ) 4, 840
-
17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, DOBUR, YAPRK, GARFA, PASEU, FORTE, INGRM, BURCE, EDIP, KONKA