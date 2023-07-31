***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.07.2023 16:19
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Derya Küçük Operayon Yetkilisi
Fezal Gündem Noman Operasyon Yöneticisi
Filiz Özcan Araştırma Müdürü
Ünlü Emre Coşkun Risk Yönetimi Sistemi Sorumlusu
Atakan Açıkgöz İç Kontrol Uzmanı
Özlenen Zeynep Ural Operasyon Yetkilisi
Ebru Çağatay Aydoğdu Muhasebe Müdürü
İbrahim Kaya Teftiş / Müfettiş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177333
BIST
'
17:027.198
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 130,98
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:0226,9338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:0229,7504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1125
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:021.706,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 13,75
|Açılış
|: 1.706,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:00
|SMRTG
|64,35
|588.642.976
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.411.804.166
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|701.357.161
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|823.415.388
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|399.967.058
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.095.192
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.388.816
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,44
|367.594.655
|% -9,76
|
|DGGYO
|46,88
|211.642.487
|% -6,98
|
|EREGL
|41,76
|11.117.825.211
|% 8,58
|
|THYAO
|233,50
|7.575.260.966
|% -0,64
|
|ASTOR
|111,40
|6.630.301.317
|% 9,97
|
|YKBNK
|13,99
|6.335.681.426
|% 0,29
|
|KRDMD
|25,58
|5.365.368.356
|% 7,75
|
|EKGYO
|8,81
|4.793.526.359
|% 3,65
|
|YKBNK
|13,99
|6.335.681.426
|% 0,29
|
|ZOREN
|4,26
|1.331.131.661
|% 4,93
|
|EREGL
|41,76
|11.117.825.211
|% 8,58
|
|ISCTR
|15,05
|3.795.738.374
|% 0,00
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9257
|26,9313
|% 0,20
|
|Euro
|29,7409
|29,7502
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,5300
|34,7032
|% 0,31
|
|Frank
|30,8810
|31,0671
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1571
|7,1930
|% 0,19
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|11,06
|
|Altın Gr.
|1.707
|1.707
|13,80
|
|Cumhuriyet
|11.324
|11.495
|-1,00
|
|Tam
|11.090
|11.177
|34,00
|
|Yarım
|5.549
|5.614
|17,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|21,43
|21,46
|0,41
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,92
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:14POLTK
Yüzde 8.99 oranında artışla 6, 420.00 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 930 adet işlem
-
17:13ALFAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 841.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 706, 818 adet işlem
-
17:12ATLAS
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 634, 615 adet işlem
-
17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 7 artarak (% 1.67 ) 6, 421
-
17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVGYO, ATLAS, ALFAS, TSGYO, ISDMR, SRVGY, KLRHO, VAKFN, ETYAT, SAYAS