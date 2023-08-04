***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2023 12:09
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
i.basuguducu@allbatrossportfoy.com
info@allbatrossportfoy.com
b.tonguc@allbatrossportfoy.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HAYRETTİN BÜYÜKİZGİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 02.06.2021 h.buyukizgi@allbatrossportfoy.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200595 - 916390
BAHADIR TONGUÇ GENEL MÜDÜR 01.08.2023 0 850 307 90 12 b.tonguc@allbatrossportfoy.com Düzey 3 - Türev ... 202006-301296
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İBRAHİM BAŞÜGÜDÜCÜ Fon Yöneticisi Ekonomist Yoktur
BAHADIR TONGUÇ Genel Müdür Ekonomist
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180638
BIST