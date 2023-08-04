***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postai.basuguducu@allbatrossportfoy.cominfo@allbatrossportfoy.comb.tonguc@allbatrossportfoy.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHAYRETTİN BÜYÜKİZGİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 02.06.2021 h.buyukizgi@allbatrossportfoy.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200595 - 916390BAHADIR TONGUÇ GENEL MÜDÜR 01.08.2023 0 850 307 90 12 b.tonguc@allbatrossportfoy.com Düzey 3 - Türev ... 202006-301296Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİBRAHİM BAŞÜGÜDÜCÜ Fon Yöneticisi Ekonomist YokturBAHADIR TONGUÇ Genel Müdür Ekonomisthttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180638BIST