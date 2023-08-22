***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.08.2023 15:23
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ ERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 02.06.2021 Yönetim Kurulu Başkanı Seramikq İç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Gezinomi Tur. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Ceratıle Seramik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) - Agave Seramik Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Demireks Yapı Ürün. San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Gezinomi Seyahat Tur. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hizm. San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Evim E-Ticaret A.Ş.(Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Fly Express Turizm Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Hayal Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Bien Faktoring A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür) - Qua Trading A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Sağlık Ürün. Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizm. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Materıall Madencilik San. ve Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşlt. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Qbuıld Yapı ve Ürünleri A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Majorca Granit İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) - Q Yatırım Holding A.Ş (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı) 90
HAYRETTİN BÜYÜKİZGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 02.06.2021 İcrada Görevli - Evet 0 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
İBRAHİM BAŞÜGÜDÜCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist 02.06.2021 İcrada Görevli - - Evet 5 Bağımsız Üye Değil
SERKAN ÖNEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 06.06.2022 - - 5
HAKKI ÇATMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 14.08.2023 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
UĞUR YÜCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.08.2023 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188207
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|Açılış
|: 27,3050
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|PKENT
|150,70
|95.412.509
|% 10,00
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|NETAS
|47,32
|18.249.858
|% 10,00
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|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.041.497
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.447.082
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,26
|175.708.448
|% -9,83
|
|HKTM
|74,30
|307.410.189
|% -9,28
|
|RUBNS
|38,70
|431.557.074
|% -8,90
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|TUPRS
|140,60
|12.092.084.166
|% 0,64
|
|THYAO
|254,10
|10.008.516.360
|% -1,89
|
|EREGL
|44,38
|6.506.937.304
|% -1,38
|
|TCELL
|58,85
|5.725.554.471
|% 3,52
|
|KOZAL
|27,20
|4.363.201.923
|% 2,64
|
|YKBNK
|15,28
|4.291.214.898
|% -4,56
|
|ZOREN
|4,97
|1.258.600.744
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,77
|2.222.030.991
|% -2,88
|
|SKBNK
|3,97
|958.959.989
|% -1,73
|
|ODAS
|12,57
|2.327.612.641
|% 1,95
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|27,2085
|% 0,24
|
|Euro
|29,5357
|29,5489
|% -0,17
|
|Sterlin
|34,5005
|34,6735
|% -0,06
|
|Frank
|30,7735
|30,9589
|% -0,00
|
|Riyal
|7,2292
|7,2654
|% 0,20
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-2,42
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|2,31
|
|Cumhuriyet
|11.423
|11.596
|53,00
|
|Tam
|11.177
|11.251
|5,00
|
|Yarım
|5.606
|5.651
|2,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.826
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,38
|0,02
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|-0,15
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -88, 61 kaybederek (% -1.28 ) 6, 810
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : NETAS, GRSEL, UMPAS, DEVA, IZENR, BMSTL, DAGHL, MEGAP, ULUUN, BRSAN
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17:09
RTALB, EMNIS, YYLGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:09
GSDDE, GLRYH, TETMT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında