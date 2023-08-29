***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.08.2023 18:24
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İBRAHİM BAŞÜGÜDÜCÜ Yönetim Kurulu Başkan Yrd./Fon Yöneticisi Ekonomist Yoktur
BAHADIR TONGUÇ Genel Müdür Ekonomist
ÜNLÜ EMRE COŞKUN Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Derya Küçük Operayon Yetkilisi
Fezal Gündem Noman Operasyon Yöneticisi
Filiz Özcan Araştırma Müdürü
Atakan Açıkgöz İç Kontrol Uzmanı
Özlenen Zeynep Ural Operasyon Yetkilisi
Ebru Çağatay Aydoğdu Muhasebe Müdürü
İbrahim Kaya Teftiş / Müfettiş
Orçun Ergöknar Risk Yönetimi Sistemi Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190320
BIST