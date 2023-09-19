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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.09.2023 18:45
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@allbatrossportfoy.com
g.kocaman@allbatrossportfoy.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Günseli Kocaman Fon Satış ve Pazarlama Müdürü 0 539 896 51 61 g.kocaman@allbatrossportfoy.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Derya Küçük Operayon Yetkilisi
Fezal Gündem Noman Operasyon Yöneticisi
Özlenen Zeynep Ural Operasyon Yetkilisi
Ebru Çağatay Aydoğdu Muhasebe Müdürü
İbrahim Kaya Teftiş / Müfettiş
Orçun Ergöknar Risk Yönetimi Sistemi Sorumlusu
Ünlü Emre Coşkun Araştırma Uzmanı
Feride Saltık Bektaş İç Kontrol Birim Yöneticisi
İlayda Akalan Uzman Yardımcısı
Günseli Kocaman Fon Satış ve Pazarlama Müdürü
Yalçın Obuz Bilgi Sistemleri Sorumlusu

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Orçun Berkay Kaya Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:213926/TÜREV:309763
İbrahim Başügüdücü Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:213186/TÜREV:308699
Oğuzhan Özer Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:206381/TÜREV:304956
Mustafa Başalp Portföy Yöneticisi LİSANS 3 +TÜREV LİSANS3:205299/TÜREV:302871
Filiz Özcan Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:210023/TÜREV:306495
Atakan Açıkgöz Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:921361/TÜREV:926557

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi T.İş Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196265


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Tam 11.075 11.161 -53,00  
Yarım 5.554 5.604 -26,00  
Çeyrek 2.769 2.802 -13,00  
Gümüş.Ons 23,19 23,22 -0,05  
Gümüş Gr. 20,15 20,17 -0,04  
B. Petrol 94,86 94,86 0,43  
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