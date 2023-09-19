***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postainfo@allbatrossportfoy.comg.kocaman@allbatrossportfoy.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGünseli Kocaman Fon Satış ve Pazarlama Müdürü 0 539 896 51 61 g.kocaman@allbatrossportfoy.comYönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviDerya Küçük Operayon YetkilisiFezal Gündem Noman Operasyon YöneticisiÖzlenen Zeynep Ural Operasyon YetkilisiEbru Çağatay Aydoğdu Muhasebe Müdürüİbrahim Kaya Teftiş / MüfettişOrçun Ergöknar Risk Yönetimi Sistemi SorumlusuÜnlü Emre Coşkun Araştırma UzmanıFeride Saltık Bektaş İç Kontrol Birim Yöneticisiİlayda Akalan Uzman YardımcısıGünseli Kocaman Fon Satış ve Pazarlama MüdürüYalçın Obuz Bilgi Sistemleri SorumlusuPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıOrçun Berkay Kaya Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:213926/TÜREV:309763İbrahim Başügüdücü Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:213186/TÜREV:308699Oğuzhan Özer Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:206381/TÜREV:304956Mustafa Başalp Portföy Yöneticisi LİSANS 3 +TÜREV LİSANS3:205299/TÜREV:302871Filiz Özcan Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:210023/TÜREV:306495Atakan Açıkgöz Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:921361/TÜREV:926557Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi T.İş Bankası A.Ş.İç kontrol sistemi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.Risk yönetim sistemi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.Teftiş birimi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.Araştırma birimi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.Bilgi sistemleri Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196265BIST