Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.10.2023 18:16
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Orçun Berkay Kaya Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:213926/TÜREV:309763
İbrahim Başügüdücü Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:213186/TÜREV:308699
Oğuzhan Özer Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:206381/TÜREV:304956
Mustafa Başalp Portföy Yöneticisi LİSANS 3 +TÜREV LİSANS3:205299/TÜREV:302871
Filiz Özcan Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:210023/TÜREV:306495
Atakan Açıkgöz Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:921361/TÜREV:926557
Altuğ Dayıoğlu Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:202468/TÜREV:300505

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi T.İş Bankası A.Ş. / Denizbank A.Ş.
İç kontrol sistemi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207798


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:007.769
Değişim :  -0,94% |  -73,63
Açılış :  7.868  
Önceki Kapanış :  7.843  
En Düşük
7.728 En Yüksek
7.971
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TARKM 660,00 113.301.330 % 10,00  
RAYSG 100,10 41.626.201 % 10,00  
KONYA 8.241,20 796.691.211 % 10,00  
MEKAG 44,24 5.624.320 % 10,00  
MRSHL 1.624,00 143.597.010 % 10,00  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 27,9851 27,9909 % -0,03  
Euro 29,6720 29,6878 % 0,56  
Sterlin 33,9029 34,0729 % 0,12  
Frank 31,1198 31,3073 % 0,42  
Riyal 7,4393 7,4766 % 0,05  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.953 4,94  
Altın Gr. 1.755 1.755 3,16  
Cumhuriyet 12.122 12.305 -39,00  
Tam 11.845 11.942 -53,00  
Yarım 5.941 5.996 -25,00  
Çeyrek 2.961 2.998 -12,00  
Gümüş.Ons 22,73 22,76 -0,10  
Gümüş Gr. 20,40 20,43 -0,13  
B. Petrol 90,75 90,75 -0,75  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru