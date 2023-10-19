***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2023 18:16
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Orçun Berkay Kaya Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:213926/TÜREV:309763
İbrahim Başügüdücü Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:213186/TÜREV:308699
Oğuzhan Özer Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:206381/TÜREV:304956
Mustafa Başalp Portföy Yöneticisi LİSANS 3 +TÜREV LİSANS3:205299/TÜREV:302871
Filiz Özcan Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:210023/TÜREV:306495
Atakan Açıkgöz Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:921361/TÜREV:926557
Altuğ Dayıoğlu Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:202468/TÜREV:300505
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi T.İş Bankası A.Ş. / Denizbank A.Ş.
İç kontrol sistemi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207798
BIST