***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.11.2023 19:07
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@allbatrossportfoy.com
b.karatas@allbatrossportfoy.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Birkan Karataş Fon Satış ve Pazarlama Direktörü 0 539 896 51 74 b.karatas@allbatrossportfoy.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Derya Küçük Operayon Yetkilisi
Fezal Gündem Noman Operasyon Yöneticisi
Özlenen Zeynep Ural Operasyon Yetkilisi
Ebru Çağatay Aydoğdu Muhasebe Müdürü
İbrahim Kaya Teftiş / Müfettiş
Orçun Ergöknar Risk Yönetimi Sistemi Sorumlusu
Ünlü Emre Coşkun Araştırma Uzmanı
Feride Saltık Bektaş İç Kontrol Birim Yöneticisi
İlayda Akalan Uzman Yardımcısı
Birkan Karataş Fon Satış ve Pazarlama Direktörü
Yalçın Obuz Bilgi Sistemleri Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219434
BIST