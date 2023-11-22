***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postainfo@allbatrossportfoy.comb.karatas@allbatrossportfoy.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBirkan Karataş Fon Satış ve Pazarlama Direktörü 0 539 896 51 74 b.karatas@allbatrossportfoy.comYönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviDerya Küçük Operayon YetkilisiFezal Gündem Noman Operasyon YöneticisiÖzlenen Zeynep Ural Operasyon YetkilisiEbru Çağatay Aydoğdu Muhasebe Müdürüİbrahim Kaya Teftiş / MüfettişOrçun Ergöknar Risk Yönetimi Sistemi SorumlusuÜnlü Emre Coşkun Araştırma UzmanıFeride Saltık Bektaş İç Kontrol Birim Yöneticisiİlayda Akalan Uzman YardımcısıBirkan Karataş Fon Satış ve Pazarlama DirektörüYalçın Obuz Bilgi Sistemleri Sorumlusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219434BIST