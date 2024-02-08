***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.02.2024 15:26
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İBRAHİM BAŞÜGÜDÜCÜ Yönetim Kurulu Başkan Yrd./Fon Yöneticisi Ekonomist Yoktur
ÜNLÜ EMRE COŞKUN Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Orçun Berkay Kaya Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:213926/TÜREV:309763
İbrahim Başügüdücü Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:213186/TÜREV:308699
Oğuzhan Özer Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:206381/TÜREV:304956
Mustafa Başalp Portföy Yöneticisi LİSANS 3 +TÜREV LİSANS3:205299/TÜREV:302871
Filiz Özcan Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:210023/TÜREV:306495
Atakan Açıkgöz Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:921361/TÜREV:926557
Altuğ Dayıoğlu Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:202468/TÜREV:300505
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248111
BIST