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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.04.2024 18:17
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Yeliz Şabanoğlu Mali İşler Müdürü
İbrahim Kaya Teftiş / Müfettiş
Sertaç Bulut Araştırma Uzmanı
Orçun Ergöknar Risk Yönetimi Sistemi Yöneticisi
Feride Saltık Bektaş İç Kontrol Birim Yöneticisi
Birkan Karataş Fon Satış ve Pazarlama Direktörü
Fezal Gündem Noman Operasyon Direktörü
Derya Küçük Operasyon Yönetmeni
Özlenen Zeynep Ural Operasyon Yönetmeni
Aysu Ulu Operasyon Yönetmeni
İlayda Akalan Portföy Yöneticisi Yardımcısı
Yalçın Obuz Bilgi Sistemleri Sorumlusu

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
İbrahim Başügüdücü Yönetim Kurulu Başkan Yard. - Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:213186/TÜREV:308699
Altuğ Dayıoğlu Genel Müdür -Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:202468/TÜREV:300505
Ünlü Emre Coşkun Genel Müdür Yrd- Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:211904/TÜREV:308246
Oğuzhan Özer Direktör- Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:206381/TÜREV:304956
Hüseyin Sert Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:208686/TÜREV:307600
Filiz Özcan Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:210023/TÜREV:306495
Mustafa Başalp Portföy Yöneticisi LİSANS 3 +TÜREV LİSANS3:205299/TÜREV:302871
Orçun Berkay Kaya Portföy Yöneticisi LİSANS 3+TÜREV LİSANS3:213926/TÜREV:309763




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267531


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