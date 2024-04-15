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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.04.2024 18:33
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Yeliz Şabanoğlu Mali İşler Müdürü
İbrahim Kaya Teftiş / Müfettiş
Sertaç Bulut Araştırma Uzmanı
Orçun Ergöknar Risk Yönetimi Sistemi Yöneticisi
Gamze Tiryaki İç Kontrol Uzmanı
Birkan Karataş Fon Satış ve Pazarlama Direktörü
Fezal Gündem Noman Operasyon Direktörü
Derya Küçük Operasyon Yönetmeni
Özlenen Zeynep Ural Operasyon Yönetmeni
Aysu Ulu Operasyon Yönetmeni
İlayda Akalan Portföy Yöneticisi Yardımcısı
Yalçın Obuz Bilgi Sistemleri Sorumlusu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272200


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAPIL 154,00 140.521.015 % 10,00  
LUKSK 122,10 41.399.694 % 10,00  
FLAP 10,68 159.156.930 % 9,99  
GOLTS 534,00 1.011.747.331 % 9,99  
TGSAS 69,45 26.633.505 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4190 32,4298 % 0,23  
Euro 34,4932 34,5107 % 0,24  
Sterlin 40,3014 40,5034 % -0,13  
Frank 35,4579 35,6357 % 0,01  
Riyal 8,6264 8,6696 % -0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,72 28,76 % 0,66  
Platin 967,83 969,19 % 0,66  
Paladyum 1.030,42 1.033,05 % 0,66  
Brent Pet. 89,66 89,66 % 0,66  
Altın Ons 2.368,21 2.368,62 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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