***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.04.2024 18:33
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Yeliz Şabanoğlu Mali İşler Müdürü
İbrahim Kaya Teftiş / Müfettiş
Sertaç Bulut Araştırma Uzmanı
Orçun Ergöknar Risk Yönetimi Sistemi Yöneticisi
Gamze Tiryaki İç Kontrol Uzmanı
Birkan Karataş Fon Satış ve Pazarlama Direktörü
Fezal Gündem Noman Operasyon Direktörü
Derya Küçük Operasyon Yönetmeni
Özlenen Zeynep Ural Operasyon Yönetmeni
Aysu Ulu Operasyon Yönetmeni
İlayda Akalan Portföy Yöneticisi Yardımcısı
Yalçın Obuz Bilgi Sistemleri Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272200
BIST
'
18:059.680
En Düşük
|Değişim
|: -1,37%
|| -134,39
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.680
En Yüksek
9.824
18:0532,4102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0537
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
18:0534,5014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0722
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
18:052.467,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 29,05
|Açılış
|: 2.466,38
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.422,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|154,00
|140.521.015
|% 10,00
|
|LUKSK
|122,10
|41.399.694
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|159.156.930
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|1.011.747.331
|% 9,99
|
|TGSAS
|69,45
|26.633.505
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|260.460.250
|% -9,98
|
|YAYLA
|25,70
|94.155.317
|% -8,21
|
|FONET
|23,94
|86.633.300
|% -7,42
|
|ERSU
|43,94
|43.554.335
|% -6,91
|
|HDFGS
|2,13
|118.642.568
|% -6,58
|
|THYAO
|298,50
|11.641.840.379
|% -3,48
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|TUPRS
|183,00
|5.260.103.561
|% -2,87
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|AKBNK
|58,40
|4.416.744.772
|% 3,00
|
|ZOREN
|5,88
|2.627.733.927
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|ODAS
|9,41
|1.935.859.200
|% 1,73
|
|EKGYO
|10,81
|1.967.904.475
|% 0,56
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4190
|32,4298
|% 0,23
|
|Euro
|34,4932
|34,5107
|% 0,24
|
|Sterlin
|40,3014
|40,5034
|% -0,13
|
|Frank
|35,4579
|35,6357
|% 0,01
|
|Riyal
|8,6264
|8,6696
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,72
|28,76
|% 0,66
|
|Platin
|967,83
|969,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,42
|1.033,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,66
|89,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.368,21
|2.368,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ENSRI
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 096, 765 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -115, 51 kaybederek (% -1.09 ) 10, 482
-
17:56XU100
Endeks 9, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 102, 462.00 milyon TL de
-
17:56HALKB
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 823, 926 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 832 adet işlem