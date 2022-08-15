***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
15.08.2022 20:38
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/08/2022
Karar Sayısı
2022/34
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 15.08.2022
KARAR SAYISI: 2022/34
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ilişkin şirketimizin finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055668
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
18:0518,2632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1377
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2469
18:051.028,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -11,09
|Açılış
|: 1.028,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9467
|17,9511
|% 0,11
|
|Euro
|18,2355
|18,2632
|% -0,75
|
|Sterlin
|21,6062
|21,7145
|% -0,41
|
|Frank
|18,8922
|19,0060
|% -0,42
|
|Riyal
|4,7665
|4,7904
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-22,14
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-10,95
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.895
|6.964
|-28,00
|
|Yarım
|3.360
|3.404
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.702
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,29
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,30
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|-3,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
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17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem