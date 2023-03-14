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***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

14.03.2023 18:55
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/03/2023
Karar Sayısı
2023/14
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

a)    01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca düzenlenmiş Şirketimiz Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini, 
b)    Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
        
c)    Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı            Yönetim Kurulu Üyesi     
            Ali Ercan                           İbrahim Başügüdücü                         Hayrettin Büyükizgi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124672


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Cumhuriyet 7.803 7.921 8,00  
Tam 7.843 7.920 6,00  
Yarım 3.831 3.875 3,00  
Çeyrek 1.916 1.938 2,00  
Gümüş.Ons 21,68 21,71 -0,12  
Gümüş Gr. 13,22 13,25 0,00  
B. Petrol 77,55 77,55 0,05  
Seans Raporu 17:59
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