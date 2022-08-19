***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.08.2022 11:43
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası(TL) Fonu Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057044
BIST
12:593.030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 9,69
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
12:5918,1013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 18,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
12:5918,2293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0317
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
12:591.020,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.020,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler12:57
|HKTM
|13,31
|1.022.581
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|65.808.003
|% 9,99
|
|AZTEK
|14,49
|332.162.162
|% 9,94
|
|UFUK
|69,95
|1.005.531
|% 6,23
|
|FADE
|8,84
|46.903.616
|% 5,74
|
|GZNMI
|42,52
|281.359.602
|% -7,28
|
|KGYO
|16,72
|49.065.925
|% -6,17
|
|SEGYO
|1,26
|139.395.588
|% -5,97
|
|DOKTA
|33,04
|7.343.509
|% -4,18
|
|MTRKS
|63,40
|12.254.245
|% -3,94
|
|AZTEK
|14,49
|332.162.162
|% 9,94
|
|GZNMI
|42,52
|281.359.602
|% -7,28
|
|DGNMO
|3,10
|142.692.132
|% 2,31
|
|SEGYO
|1,26
|139.395.588
|% -5,97
|
|GESAN
|67,45
|75.074.680
|% -2,25
|
|SEGYO
|1,26
|139.395.588
|% -5,97
|
|DGNMO
|3,10
|142.692.132
|% 2,31
|
|MOBTL
|2,08
|53.985.238
|% -2,35
|
|AZTEK
|14,49
|332.162.162
|% 9,94
|
|PSGYO
|3,95
|71.583.741
|% 1,02
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0992
|18,1021
|% 0,13
|
|Euro
|18,2700
|18,2800
|% -0,49
|
|Sterlin
|21,4391
|21,5466
|% -0,25
|
|Frank
|18,8693
|18,9829
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8047
|4,8288
|% 0,19
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-4,45
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.850
|6.902
|-35,00
|
|Yarım
|3.338
|3.374
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|-1,12
|