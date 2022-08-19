***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.08.2022 11:47
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057047
BIST
12:593.030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 9,69
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
12:5918,1013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 18,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
12:5918,2293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0317
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
12:591.020,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.020,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler12:57
|HKTM
|13,31
|1.017.696
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|65.808.003
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.773.707
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|332.100.522
|% 9,94
|
|MNDRS
|5,68
|85.692.838
|% 9,86
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|LKMNH
|16,88
|24.140.900
|% -8,31
|
|OZRDN
|16,21
|9.550.641
|% -8,31
|
|ALCTL
|31,94
|51.261.785
|% -8,01
|
|GZNMI
|42,64
|280.592.902
|% -7,02
|
|THYAO
|69,35
|2.561.125.785
|% -0,43
|
|SISE
|25,70
|2.104.614.112
|% 0,78
|
|PETKM
|11,13
|1.661.835.999
|% 0,63
|
|EREGL
|30,10
|1.551.333.405
|% 2,10
|
|KRDMD
|12,19
|1.454.982.880
|% 3,74
|
|YKBNK
|5,75
|1.253.920.330
|% -2,71
|
|DOHOL
|4,92
|793.806.269
|% 3,80
|
|PETKM
|11,13
|1.661.835.999
|% 0,63
|
|EKGYO
|3,64
|519.829.743
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,97
|244.830.484
|% 0,51
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0992
|18,1021
|% 0,13
|
|Euro
|18,2228
|18,2341
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,4376
|21,5451
|% -0,26
|
|Frank
|18,8622
|18,9758
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8052
|4,8293
|% 0,20
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-4,32
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.850
|6.901
|-36,00
|
|Yarım
|3.338
|3.374
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.686
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,21
|95,21
|-1,38
|