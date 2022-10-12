***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.10.2022 11:56
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu Yatırımcı Bilgi Formu ektedir
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071088
BIST
11:513.559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -13,02
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
11:5118,5949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
11:5118,0593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
11:51998,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,84
|Açılış
|: 998,79
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler11:51
|USAK
|3,74
|72.509.329
|% 10,00
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|GESAN
|103,50
|406.595.899
|% 9,23
|
|DYOBY
|22,74
|42.082.302
|% 8,18
|
|KRTEK
|26,06
|37.283.291
|% 8,04
|
|MEGAP
|4,82
|16.061.773
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|16.061.773
|% -9,91
|
|KTSKR
|36,60
|131.609.838
|% -8,27
|
|ISGSY
|11,11
|19.184.261
|% -5,37
|
|UZERB
|40,00
|53.120
|% -4,53
|
|THYAO
|84,85
|1.839.941.306
|% 0,41
|
|ASELS
|32,56
|1.275.580.638
|% 0,93
|
|KONTR
|92,45
|945.039.869
|% 1,87
|
|ISCTR
|8,42
|942.060.259
|% 1,57
|
|SASA
|83,20
|937.334.397
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,27
|590.156.115
|% -0,93
|
|ISCTR
|8,42
|942.060.259
|% 1,57
|
|YKBNK
|8,35
|908.800.213
|% 0,48
|
|AKFGY
|4,02
|314.277.784
|% -1,95
|
|AKBNK
|13,06
|740.064.861
|% 0,00
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5902
|18,5949
|% 0,05
|
|Euro
|18,0512
|18,0593
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,4707
|20,5733
|% 0,67
|
|Frank
|18,6009
|18,7129
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9303
|4,9551
|% -0,01
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|5,77
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,10
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.738
|6.793
|25,00
|
|Yarım
|3.283
|3.321
|12,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.661
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,05
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|0,40
|