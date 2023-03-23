***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
23.03.2023 13:34
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127307
BIST
13:585.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 22,10
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.989
13:5819,0446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
13:5820,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0639
|Açılış
|: 20,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
13:581.211,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.211,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler13:58
|DURDO
|52,80
|22.945.189
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|747.340
|% 10,00
|
|BASCM
|5,40
|536.564
|% 9,98
|
|SMART
|8,71
|16.399.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|11.687.924
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|16.273.910
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|239.947.633
|% -9,87
|
|GEREL
|13,20
|122.448.882
|% -8,27
|
|PKENT
|126,80
|149.477.528
|% -8,25
|
|EMKEL
|11,80
|48.114.779
|% -7,52
|
|EREGL
|37,34
|3.871.150.128
|% 0,65
|
|ASTOR
|59,10
|3.591.316.919
|% -2,31
|
|OYAKC
|41,02
|3.020.777.734
|% 7,10
|
|KRDMD
|20,04
|2.271.084.850
|% 2,61
|
|GOKNR
|23,02
|1.476.821.606
|% -2,87
|
|EKGYO
|6,97
|1.177.191.373
|% 3,72
|
|KRDMD
|20,04
|2.271.084.850
|% 2,61
|
|EREGL
|37,34
|3.871.150.128
|% 0,65
|
|ISCTR
|13,71
|1.125.813.011
|% 0,07
|
|OYAKC
|41,02
|3.020.777.734
|% 7,10
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0418
|19,0446
|% 0,03
|
|Euro
|20,7209
|20,7381
|% 0,31
|
|Sterlin
|23,3383
|23,4554
|% 0,21
|
|Frank
|20,6959
|20,8206
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0547
|5,0800
|% 0,01
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|6,17
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|5,82
|
|Cumhuriyet
|8.169
|8.292
|131,00
|
|Tam
|8.181
|8.259
|-1,00
|
|Yarım
|4.011
|4.041
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.021
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|-0,64
|