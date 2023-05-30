***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAllbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon) Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154629BIST