***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.05.2023 11:45
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Allbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon) Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154629
BIST
12:344.915
En Düşük
|Değişim
|: 3,07%
|| 146,38
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
12:3420,4150
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,3224
|Açılış
|: 77,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 77,1000
|
20,4275
En Düşük
19,8420
12:3421,9997
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,4265
|Açılış
|: 10,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4300
|
22,0416
En Düşük
21,4431
12:3415,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,24
|Açılış
|: 15,24
|
|Önceki Kapanış
|: 15,01
|
15,27
En Düşük
14,80
BIST En Aktif Hisseler12:34
|OYAYO
|11,77
|18.714.657
|% 10,00
|
|GEREL
|18,72
|61.815.564
|% 9,99
|
|KONKA
|33,04
|24.306.143
|% 9,99
|
|SEGYO
|2,15
|39.053.793
|% 9,69
|
|ANGEN
|12,60
|56.803.951
|% 9,66
|
|ORMA
|52,90
|105.800
|% -7,19
|
|MARKA
|15,95
|114.458.451
|% -7,00
|
|VANGD
|7,15
|4.201.235
|% -5,05
|
|KLRHO
|31,96
|187.528.713
|% -4,65
|
|SAMAT
|16,66
|336.530.671
|% -2,63
|
|THYAO
|146,90
|4.387.761.760
|% 0,62
|
|ISCTR
|11,50
|3.544.410.283
|% 7,98
|
|KCHOL
|80,75
|3.019.493.666
|% 5,97
|
|AKBNK
|16,32
|2.745.979.950
|% 9,60
|
|YKBNK
|10,23
|2.324.987.899
|% 9,53
|
|ISCTR
|11,50
|3.544.410.283
|% 7,98
|
|YKBNK
|10,23
|2.324.987.899
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,60
|548.760.785
|% 4,42
|
|EKGYO
|7,44
|1.347.204.036
|% 2,48
|
|AKBNK
|16,32
|2.745.979.950
|% 9,60
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,4086
|20,4150
|% 1,60
|
|Euro
|21,9673
|21,9997
|% 1,98
|
|Sterlin
|25,2471
|25,3737
|% 1,88
|
|Frank
|22,4966
|22,6321
|% 1,54
|
|Riyal
|5,4247
|5,4520
|% 1,42
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|5,34
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|15,32
|
|Cumhuriyet
|8.934
|9.069
|-26,00
|
|Tam
|8.865
|9.109
|-45,01
|
|Yarım
|4.354
|4.476
|-75,00
|
|Çeyrek
|2.184
|2.245
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,13
|15,15
|0,14
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|-1,65
|