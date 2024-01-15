***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.01.2024 10:07
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239690
BIST
'
10:478.052
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 65,05
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.062
10:4730,1024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0044
|Açılış
|: 30,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1067
En Düşük
29,9788
10:4733,0257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0687
|Açılış
|: 32,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,0464
En Düşük
32,9132
10:471.989,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.989,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.991,50
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler10:45
|YAPRK
|253,50
|68.317.830
|% 9,98
|
|CATES
|61,30
|461.055.587
|% 9,96
|
|MEGMT
|32,92
|170.871.606
|% 9,95
|
|FMIZP
|309,75
|26.714.975
|% 9,94
|
|MRGYO
|5,37
|39.367.334
|% 9,82
|
|PEGYO
|19,80
|62.939.977
|% -10,00
|
|METUR
|7,00
|13.453.126
|% -4,63
|
|KRSTL
|11,49
|75.505.500
|% -4,41
|
|BEGYO
|4,22
|131.542.028
|% -4,31
|
|BAYRK
|23,50
|25.227.861
|% -3,21
|
|THYAO
|251,25
|1.398.247.690
|% 0,10
|
|AKBNK
|42,88
|1.347.274.757
|% -0,88
|
|ISCTR
|25,76
|1.180.604.054
|% -0,77
|
|EREGL
|44,54
|1.125.349.559
|% 1,69
|
|KCHOL
|158,20
|1.007.686.952
|% 1,74
|
|ISCTR
|25,76
|1.180.604.054
|% -0,77
|
|EKGYO
|8,32
|334.763.384
|% 1,59
|
|ADESE
|2,15
|84.681.928
|% 4,37
|
|YKBNK
|22,74
|849.011.395
|% -0,87
|
|BEGYO
|4,22
|131.542.028
|% -4,31
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0984
|30,1024
|% 0,01
|
|Euro
|33,0105
|33,0211
|% 0,19
|
|Sterlin
|38,2400
|38,4318
|% -0,01
|
|Frank
|35,0996
|35,3110
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0001
|8,0402
|% -0,02
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,24
|% 0,66
|
|Platin
|915,98
|916,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,24
|986,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,55
|78,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,03
|2.054,33
|% 0,66
|